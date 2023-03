Suspeito de envolvimento na morte de travesti no bairro Siqueira é preso em Fortaleza

O homem investigado por participação na morte de uma travesti de 27 anos, há cerca de um mês, foi preso nesta terça-feira (14), em Fortaleza. O crime aconteceu uma via pública do bairro Siqueira. A vítima teria sido morta com golpes de um objeto perfurocortante.

O suspeito, identificado como Gilvan Almeira Barbosa, 27, tem passagens pela polícia por dois crimes de estupro de vulnerável e uma lesão corporal dolosa. Contra ele, foi solicitado um mandado de prisão temporária.

As investigações seguem em andamento na 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

MORTES NA ÚLTIMA SEMANA

Pelo menos duas travestis foram mortas na última semana. O primeiro caso aconteceu na última quarta-feira (8), na Praia de Iracema, em Fortaleza. Rena de Moura de 37 anos foi encontrada sem vida e com lesões de faca.

Também com golpes de faca, uma travesti de 36 anos foi morta, no último domingo (12), após uma discussão. O caso aconteceu em Camocim. A Polícia Civil investiga as duas ocorrências.