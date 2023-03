Jovem tem parte de bochecha arrancada por mordida do ex-namorado em Fortaleza

Vítima de violência doméstica

Ele me puxou pelos cabelos de dentro do banheiro e me jogou no chão da sala. Ele veio pra cima de mim com a mão no meu pescoço. Ele tava totalmente descontrolado, com muita raiva, apertando meu pescoço e empurrando meu corpo pra fora. Quando ele viu que eu estava me segurando e ele não ia conseguir me jogar, ele me puxou de volta e mordeu o meu rosto