Filha, genro e neto de idoso assassinado são presos; suspeita é de interesse em herança

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na manhã do último domingo (12), suspeitas de assassinar um idoso, na zona rural de Quixeramobim, no Interior do Estado. Classificado como homicídio qualificado, o crime teria sido motivado por uma herança, já que os suspeitos são familiares da vítima.

Conforme apurado pela investigação policial, o homem, de 73 anos, teve a morte planejada pela própria filha, Zineuda Bernardo de Sousa, junto ao genro, Fábio Rodrigues de Sousa.

Além deles, o neto da vítima e filho do casal, Francisco Wilson Bernardo de Sousa, também participou do crime, sendo o responsável pelos disparos de uma arma de fogo contra o idoso.

Ainda de acordo com a corporação, o trio teria decidido ceifar a vida do homem para receber uma herança deixada por ele. O crime foi no último mês de janeiro.

PRISÃO

Com os resultados da investigação, a Delegacia Municipal de Quixeramobim pediu a prisão preventiva dos suspeitos ao Poder Judiciário, que expediu três mandados. Com os documentos, agentes da unidade, junto à equipes da Polícia Civil, capturaram o trio.

Eles foram conduzidos para a delegacia, onde os cumprimentos dos mandados de prisão preventiva foram realizados, encaminhando os suspeitos à unidades do sistema penitenciário.

DENÚNCIAS

Para ajudar o trabalho policial, a população pode repassar informações que auxiliem a investigação. As denúncias poderão ser feitas através do número (88) 3441-0302, da Delegacia Municipal de Quixeramobim.

Outros relatos ainda podem ser encaminhados para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

É importante ressaltar que o sigilo e o anonimato são garantidos.