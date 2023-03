Atletas denunciam professor por assédio sexual em Fortaleza: 'pedia para parar e ele não saía'

Um grupo de jovens atletas denunciou um professor de futsal por crimes sexuais, supostamente ocorridos durante os treinos, em Fortaleza. O homem, de identidade não revelada, agora é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O caso passou a ser apurado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) da PCCE nos últimos dias, após as vítimas divulgarem o caso nas redes sociais. Até o momento não há informação sobre possível mandado de prisão para o suspeito.

A reportagem do Diário do Nordeste ouviu uma das vítimas, que relata ter sido ameaçada pelo professor. Conforme a adolescente, o homem se aproveitava da função para abusar sexualmente das atletlas, tendo chegado a simular cenas de sexo. Os crimes teriam acontecido em um prédio onde anteriormente funcionava uma escola. O local só estaria funcionando nos últimos meses para sediar treinos e jogos.

"Ele apertava a minha cintura, dava em cima de mim. Quando eu ficava sozinha com ele, era pior. Apertava as minhas coxas e eu pedia para ele parar. Deitava por cima de mim e das outras meninas e fazia gesto como se fosse uma relação sexual. Eu pedia para parar e ele não saía", conta a vítima.

Legenda: A menina chegou a filmar um dos episódios de assédio

MASSAGENS

A adolescente relembra a vez que estava com dor no tornozelo e disse ao professor o que sentia. No dia, ele teria pegado uma pomada para passar no tornozelo dela, mas em poucos instantes chegou a tocar a virilha da menina.

"Foi subindo pro meu joelho e pediu que eu trocasse o short por um mais largo. Troquei e ele passou pomada na minha virilha. Tentei colocar a minha mão para impedir e ele ficava puxando".

A atleta afirma que após as primeiras denúncias teria recebido mensagens de outras ex-atletas dizendo que passaram por situações similares há alguns anos, praticadas pelo mesmo homem: "aí eu vim saber que isso acontecia há muito tempo e ninguém denunciava, porque ele sempre ameaça que se contar vai tirar do time".

A reportagem também teve acesso aos prints de conversas entre o treinador e as atletas, onde é possível ver que era costume do suspeito se referir às vítimas usando palavrões

Os abusos sexuais supostamente aconteceram no bairro Centro, onde funciona o clube de futsal. A Polícia diz que realiza diligências e oitivas para elucidar o caso e que "mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais".

