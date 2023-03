Irmãos que vivem no Ceará perdem juntos R$ 300 mil após passar por golpe

Dois irmãos cariocas, que moram no Ceará, relatam um prejuízo de cerca R$ 300 mil após sofrerem um golpe com investimentos internacionais. As vítimas alegam que foram ludibriadas com falsas informações do mercado financeiro a partir de resultados de ações. Na prática, eles estariam sempre investindo e "perdendo" dinheiro. Uma das vítimas informou que o suposto funcionário pedia que eles colocassem sempre mais dinheiro com o risco de perder o que eles já haviam aportado inicialmente.

As vítimas acreditam que é a mesma empresa acusada de estelionato pelos jogadores do Palmeiras, Gustavo Scarpa e Mayke. No entanto, a empresa que teria aplicado os golpes nos atletas é a Xland Holding. Segundo os irmãos, a empresa que os abordou em dezembro de 2022 seria a Holeasy Pay.

"[O funcionário] aproveitava de informações erradas do mercado. Ele falava que iria subir determinado ativo e ele caía e ia caindo. É aí que ele consegue fazer o golpe, 'dando terror' psicológico, dizendo que você vai perder tudo", descreveu o irmão.

A proposta era de entrada inicial de investimentos em ações de empresas internacionais no valor de US$ 1 mil - cerca de R$ 5.600, e retorno de lucro. Os funcionários da empresa diariamente contatavam as vítimas dando instrução e consultoria em aplicações de ações.

Carioca vítima Todos os dias, o funcionário da empresa me ligava pedindo e me orientando como estava o mercado. Ele falava sobre a guerra, as commodities e a probabilidade delas subirem e de caírem.

Conforme a vítima, a empresa chegou ao conhecimento dela por meio do irmão já experiente em investimentos. Em entrevista à TV Verdes Mares, o irmão falou que "surpreendentemente, o lucro foi rápido", que a partir desse primeiro movimento, foi "ganhando confiança" na empresa e no funcionário. No entanto, a desconfiança começou quando ele percebeu que o consultor o pressionava para não sacar o dinheiro lucrado.

Carioca irmão No momento que você vem querendo sacar o dinheiro ele já vem com outro papo de investir em oportunidades e é o momento que ele aproveita de informações erradas do mercado. Ele fala que vai subir determinado ativo e ele cai. É aí que ele consegue fazer o golpe, dando terror psicológico, dizendo que você vai perder tudo. É muito angustiante. Isso se torna uma bola de neve, não tem fim.

Legenda: Irmãos perdem juntos R$ 300 mil em golpe de investimento Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

A irmã também vítima do caso explicou que não tinha mais dinheiro para repor os investimentos. Além das próprias dívidas, ela se propôs a ajudar. "Vendi meu carro para pagar uma parte das dívidas e ajudar meu irmão", completou. Eles descobriram o golpe com outro irmão que mora em Portugal a partir de uma reportagem local, na qual a empresa estaria envolvida.

"Ele disse: 'olha foram presos três brasileiros aqui em Portugal hoje. Inclusive essa empresa está no meio por dar golpes em brasileiros'. Ele mandou o link pra eu acessar a reportagem e imediatamente avisar o meu irmão, né? Do que realmente estava acontecendo", relatou a irmã.

A Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Delegacia de Defraudações e Falsificações apura as circunstâncias de um estelionato. A pasta ainda informou que Boletins de Ocorrência foram realizados.

O QUE DIZ A EMPRESA

Por nota, o responsável pela empresa informou que ela é "apenas intermediadora e isenta de responsabilidade, já que eu nunca tive conhecimento de nada de errado por parte da empresa investigada, e sou presumido inocente, nos termos da lei". A empresa disse ainda que segue todas as determinações do Banco Central.

Leia nota completa da empresa:

A minha empresa é apenas intermediadora e isenta de responsabilidade, já que eu nunca tive conhecimento de nada de errado por parte da empresa investigada, e sou presumido inocente, nos termos da lei.

Além fossos minha empresa segue tudo o que estabelecido pelo BACEN e pela lei 12.865/2013, com um compliance e funcionamento e organizado, e principalmente de acordo com a Lei e princípios.

Qualquer informação contacte meu advogado e continuo acreditando na justiça, agora irei apresentar o outro lado da moeda, que sou apenas um prestador de serviço de uma empresa e seus diretores que também é presumida inocente, e com certeza se defenderá.