Mulher é arrastada por carro de ex-namorado e homem é preso por tentativa de feminicídio no Crato

Uma mulher de 40 anos sofreu uma tentativa de feminicídio pelo ex-namorado na madrugada desta sexta-feira (10) em Crato, na região do Cariri. Segundo apurações, ela foi arrastada pelo carro do ex quando pegava sua bolsa. O homem, que também se feriu, está preso e sob custódia no Hospital Regional do Cariri (HRN).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o ex-casal discutiu e o homem acelerou o veículo, lesionando a vítima. O hospital não pôde repassar informações sobre o estado de saúde da mulher, mas a TV Verdes Mares Cariri apurou que ela sofreu muitos machucados no rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado à ocorrência, no bairro Pimenta, em Crato, nas proximidades do campos da Universidade Regional do Cariri (Urca).

"As investigações do caso estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher do Crato", informa a SSPDS.