Suspeito de participar de chacina que vitimou família no Interior do Ceará é preso

O quarto suspeito de participar de uma chacina em Ibicuitinga foi preso nesta sexta-feira (10). Antônio Wagner Bandeira da Silva, de 36 anos, é apontado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) como um dos executores das quatro mortes ocorridas no último dia 11 de fevereiro.

As vítimas eram da mesma família e foram assassinadas dentro de casa. Uma criança também chegou a ser baleada na ação criminosa, mas foi levada para o hospital.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), havia um mandado de prisão em aberto contra Antônio Wagner, até que nesta sexta-feira ele foi capturado pelo Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), no bairro Centro, em Fortaleza.

Dos outros suspeitos presos, a SSPDS divulgou o nome apenas de Antônio Jonh Lennon de Araújo Pinheiro. Ainda não há informação oficial sobre o que motivou o crime.

BUSCAS

Antônio Wagner, também conhecido como 'Waguim' não teria reagido à prisão e foi levado a uma unidade da Polícia Civil. "Agora, ele se encontra à disposição da Justiça. As diligências permanecem com foco de identificar e prender outros partícipes da ação criminosa bem como esclarecer a motivação do crime", conforme as autoridades.

PCCE "Desde o registro dos homicídios das quatro pessoas, em um estabelecimento comercial, em Ibicuitinga, as Forças de Segurança do Ceará, deram continuidade às diligências com foco em localizar e prender todos os partícipes deste crime. Na época, a Polícia Militar recuperou os veículos usados pelos suspeitos, bem como a Polícia Civil prendeu três alvos com suspeita de envolvimento no crime"

O CASO

No mesmo dia da chacina, o governador Elmano de Freitas determinou rigor absoluto na investigação do caso: "esse episódio de violência em Ibicuitinga, em que quatro pessoas foram mortas e uma ferida, é um fato muito grave e inaceitável. Conversei com o nosso secretário da Segurança Pública e determinei rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis", disse o gestor.

VEJA A PUBLICAÇÃO

A SSPDS afirma que as investigações em torno das mortes seguem no sentido de identificar e capturar todos os envolvidos. "A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3422-2814, da Delegacia Municipal de Morada Nova".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil