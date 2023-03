Preso garçom investigado por esfaquear e matar mulher em posto de combustíveis na Parangaba

Um garçom de 51 anos foi preso sob suspeita de esfaquear e matar uma mulher em um posto de combustíveis. Eberson de Oliveira Matos foi detido nesta quinta-feira (9), no Ceará. Conforme a Polícia Civil do Ceará, não indicativo que houve assédio contra a vítima.

"O motivo do crime estaria relacionado a uma discussão banal após a vítima ter se incomodado pelo fato do suspeito falar alto próximo a ela, durante uma ligação por telefone", disse a PCCE. O caso aconteceu no dia 4 de março.

Anteriormente, a reportagem havia apurado junto à TV Verdes Mares que o homicídio estaria envolvido com uma tentativa de assédio. Agora, a Polícia diz que não há indicativos que tenha existido assédio.

Câmera gravou o crime; assista:



Vídeo de câmera de segurança mostra o momento do crime. A mulher, de 37 anos, interrompe seu trajeto e volta para brigar com o homem e acaba dando um tapa nele, que tira uma faca de seu bolso e desfere o golpe nela.

O delegado adjunto do 5º Distrito Policial, Anchieta Fernandes, afirma que: "surgiram muitas versões. Mas essa versão de assédio ainda não foi confirmada. A versão que ele deu e a de uma testemunha que socorreu a vítima foi que se iniciou por uma discussão banal".

Anchieta Fernandes Delegado "Ele estaria discutindo ao telefone e falando mais alto, e a vítima pediu que ele falasse mais baixo. Na segunda-feira, a filha da vítima prestou Boletim de Ocorrência, até então ela estava viva. Ele diz que após o crime fugiu, dormiu no mato e fugiu para Santa Quitéria. Representamos pela prisão preventiva dele e foi deferido pelo Poder Judiciário. Junto com os advogados, ele se apresentou hoje. Ele estava com um canivete na mão e não soube explicar isso. Disse que ele tinha bebido, mas que estava consciente e que aquilo não era uma conduta normal dele"

BEBENDO NO POSTO

O suspeito estaria bebendo no posto de combustíveis no dia do crime e falava ao telefone com familiares. A vítima teria se incomodado com o tom de voz do garçom e eles passaram a discutir.

Também foi descartada a versão que suspeito e vítima se conheciam anteriormente.

Legenda: A mulher tinha 37 anos

"Durante a discussão, ela tentou agredi-lo e ele desferiu um golpe com um objeto perfurocontudente contra a mulher de 37 anos, que foi socorrida e morreu dois dias depois", conforme a SSPDS.

"Desde o dia da lesão, a Polícia Civil do Ceará, por meio do 5º Distrito Policial, estava em diligências e oitivas, que culminaram, na expedição de um mandado de prisão preventiva contra Eberson, investigado por homicídio qualificado por motivo torpe, cumprido pela autoridade policial, na tarde de hoje", acrescenta a Polícia Civil.

