Com máscaras de 'V de Vingança' e 'Batman', foragido do Ceará por matar jovem é preso em outro estado

Um homem procurado pela Polícia do Ceará, com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, foi preso no Pará, na posse de uma arma de fogo e de máscaras de personagens dos filmes 'V de Vingança' e 'Batman'.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Renato do Nascimento Ferreira, de 29 anos, passou a ser procurado pela polícia cearense por ter " deixado de cumprir as medidas do curso da execução penal, sendo decretado a regressão de regime e expedição do mandado de prisão".

Renato foi preso no município paraense de Breu Branco, na última quarta-feira (8), em uma investigação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Coin da SSPDS-CE e da Polícia Civil do Estado do Pará (PC-PA).

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições do mesmo calibre, além das máscaras. Os mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas foram cumpridos, e o suspeito também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele será recambiado para o Ceará, segundo a SSPDS-CE.

Suspeitas de homicídio e tráfico de drogas

Renato do Nascimento Ferreira foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por participar do assassinato de uma jovem de 20 anos, em Juazeiro do Norte, no dia 23 de junho de 2022.

Conforme as investigações policiais, a jovem foi executada a tiros por dever dinheiro a uma facção criminosa, a qual ela e Renato pertenceriam. A vítima tinha passagens pela Polícia pelos crimes de associação criminosa, roubo, receptação e corrupção de menor.

O homem preso no Pará também responde a dois processos, na Justiça do Ceará, por tráfico de drogas. Em um deles, Renato Ferreira foi condenado, em maio de 2021, a 5 anos e 10 meses de reclusão, por ser preso na posse de 14 gramas de maconha, 3,5 gramas de cocaína e uma balança de precisão.

No outro processo, Renato é acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, por ser preso com 7,9 gramas de cocaína e uma espingarda calibre 12, em Juazeiro do Norte, em 23 de julho de 2019.

