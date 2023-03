Preso por balear PM em Fortaleza fez a própria namorada adolescente de 'escudo humano', diz Polícia

O jovem preso por balear um policial militar, no bairro Passaré, em Fortaleza, na última sexta-feira (3), fez a própria namorada - uma adolescente - de "escudo humano", segundo a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O suspeito disse à Justiça Estadual que foi agredido por policiais, mas os agentes negam.

Um relatório da 11ª Delegacia (responsável por apurar crimes contra a vida de agentes de segurança), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), obtido pelo Diário do Nordeste, descreve que uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) abordou Francisco da Silva Soares Júnior, conhecido como 'Playboy', de 23 anos, no cruzamento das ruas Martins Camelo com Antônio Juraci Ricardo, na comunidade da Rosalina, por suspeitar de "um volume em suas vestes".

Polícia Civil do Ceará Em nota Porém, ao escutar o comando emanado pelos policiais militares, o infrator desobedeceu e colocou a sua namorada adolescente (identidade preservada pela reportagem) como verdadeiro 'escudo humano' e ato contínuo, com uso de arma de fogo ilegal, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares."

'Playboy' fugiu a pé e continuou a atirar contra a composição policial, segundo a Polícia. Um PM foi baleado de raspão no braço. A viatura da Polícia Militar também foi atingida, na ocorrência.

O suspeito tentou se desvencilhar de 86 trouxinhas de maconha, mas o material foi apreendido. Ele foi preso em flagrante, minutos depois, em uma residência onde tentava se esconder. Nenhuma arma de fogo foi apreendida.

A namorada de 'Playbou' contou outra versão à Polícia Civil. Segundo a adolescente, o namorado, que não estaria armado, a "abraçou" (e não a utilizou como "escudo humano") e correu dos tiros efetuados pelos policiais. A jovem afirmou ainda que o PM foi baleado por um colega de farda, ao sofrer uma queda (o que se configuraria como um tiro acidental).

O preso, ao ser interrogado, reforçou a versão que não estava armado e que não atirou contra os policiais. Ele também confessou que integra uma facção criminosa carioca e que se sustenta da venda de maconha e skunk (uma espécie de 'supermaconha').

Francisco Soares Júnior já passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pelo Plantão Judiciário de Fortaleza, no último domingo (5). Ele já foi condenado pela Justiça Estadual por um crime de roubo, cometido em março de 2020, mas foi solto em dezembro daquele ano, com aplicação de medidas cautelares.

Preso diz que foi agredido por policiais

Na audiência de custódia, o suspeito afirmou que foi vítima de agressão por policiais, dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O juiz plantonista determinou que fosse remetida "cópia da gravação da oitiva do Custodiado à delegacia de Polícia Civil competente para apurar crimes funcionais".

No relatório, a 11ª Delegacia do DHPP garantiu que o fato denunciado pelo preso é "totalmente inverídico". "A acusação do infrator é muito grave e se depreende que este tem o hábito de mentir para ser beneficiado de alguma forma, imputando falsamente crimes com a clara finalidade de prejudicar agentes de segurança pública que estão promovendo a investigação em desfavor do autuado", justificou.

Os investigadores se respaldaram do Exame de Corpo de Delito, realizado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em que o laudo aponta que não houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente.

O DHPP pediu à Justiça Estadual pelo afastamento do sigilo dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido com 'Playboy', para avançar nas investigações.

