Casal é preso por matar e ocultar corpo de jovem no Ceará; um dos suspeitos é ex-namorado da vítima

Um casal foi preso sob suspeita de matar e ocultar o corpo de uma jovem de 24 anos. O crime aconteceu no Interior do Ceará, nos primeiros dias de 2023, e os suspeitos foram presos nessa quarta-feira (8), no Estado do Piauí.

Antônio Marcelino do Nascimento Filho, 41, e Daiane Nascimento França, 25, são suspeitos de planejarem o crime e executarem a vítima, identificada como Daniele Pereira Oliveira. Antônio e Daniele eram ex-namorados e, conforme a investigação, a atual companheira Daiane não aceitava o fato.

Na época do crime, o Diário do Nordeste noticiou que a vítima foi atraída até a casa do ex, sob promessa que ele iria pagar uma roupa para ela usar no Réveillon. A família de Daniele comunicou às autoridades o desaparecimento da jovem ainda no dia 31 de dezembro.

No dia 3 de janeiro, o corpo de Daniele foi encontrado e o casal passou a ser suspeito da ação criminosa.

MANDADOS

"Com o andamento dos trabalhos policiais, a autoridade policial solicitou dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver", disse a Polícia.

A dupla foi localizada em um imóvel na cidade de Piracuruca, no Piauí. "Após as tratativas, a dupla será recambiada para o Ceará. As investigações seguem no intuito de localizar um terceiro envolvido já identificado", conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"ELA TINHA MUITO MEDO DE MORRER"

Raniele Pereira, irmã da vítima, conta que Daniele costumava falar sobre "temer ser morta, porque tinha recebido ameaças". Desde o desaparecimento, a família suspeitava que o crime teve motivação passional, por envolver ciúmes por parte da atual namorada.

"Ele ligou e mandou ela ir lá pegar o dinheiro de uma roupa pro Reveillon. Ela estava triste demais nos últimos dias. Saiu daqui dizendo que voltava logo, e nunca mais voltou", conta Raniele.

A SSPDS pede que quem puder contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, ligue para o (88) 3629-1747, da Delegacia Municipal de Novo Oriente ou para o número 181.

