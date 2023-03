Latrocínio de comerciante no Mondubim: réus são condenados a mais de 65 anos de prisão

Dois homens foram condenados pelo latrocínio do comerciante José Reginaldo Campos Pinheiro. Somadas, as penas dos acusados Lucas Rosa Gonçalves de Sousa e Caio Silva de Souza ultrapassam 65 anos de prisão.

Um terceiro suspeito do crime foi inocentado e sentenciado apenas pela posse ilegal de arma de fogo. Eduardo Eric Cavalcante teve a prisão relaxada e substituída por medidas cautelares.

A decisão foi proferida no último mês de fevereiro, na 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). José Reginaldo era dono de uma padaria e foi morto a tiros enquanto trabalhava no comércio, localizado no bairro Mondubim, em Fortaleza.

DETALHES DA SENTENÇA

Para o juiz, existem elementos suficientes apontando que Lucas e Caio "detinham a intenção deliberada de subtrair patrimônio da vítima, sendo o resultado morte plenamente previsível e esperado".

"Os réus Lucas Gonçalves de Souza e Caio Silva de Souza efetivamente praticaram a conduta de latrocínio que resultou na morte de José Reginaldo Campos Pinheiro"

A pena de Lucas para o crime de latrocínio é de 23 anos e nove meses de prisão. Outros 11 anos e oito meses é devido ao roubo e uso de arma de fogo, totalizando 35 anos e cinco meses a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Já para Caio Silva, a pena devido ao latrocínio é de 19 anos e nove meses de prisão, acrescido de 10 anos e quatro meses pelo roubo e uso de arma de fogo. No total, a pena resulta em 30 anos e um mês, também a ser cumprida em regime fechado.

O CRIME

Às 9h48 do dia 3 de janeiro de 2022 um homem armado invadiu uma padaria, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Em poucos segundos, o que parecia se tratar do 14ª assalto ao estabelecimento comercial, resultou em uma tragédia com a morte do proprietário do local.

A vítima estava no caixa da padaria, quando foi surpreendida por um homem armado, chegando em uma motocicleta.

Mediante ameaça, a intenção inicial do criminoso era roubar o celular da vítima de 62 anos.

O comerciante ergue os braços, parecendo supostamente se render ao suspeito, mas depois se agacha e faz um movimento como se fosse pegar algum objeto. Nesse momento, o homem efetua um único disparo que atinge a vítima. Após constatar que a feriu, o motociclista foge do local.

De acordo com a acusação, Lucas foi o autor do disparo que atingiu o comerciante. Testemunhas teriam reconhecido ele como o assaltante que entrou armado no local, não só no dia 3 de janeiro de 2022.

