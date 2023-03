Garigata é assaltada e agredida, em Juazeiro do Norte; influencer faz vaquinha nas redes

A influenciadora digital Ester Santos, conhecida como Gari Gata, relatou nas redes sociais que foi assaltada e agredida, em Juazeiro do Norte. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Gari gata é assaltada e agredida, em Juazeiro do Norte; influencer faz vaquinha nas redeshttps://t.co/g0EhKD6IJt pic.twitter.com/T4SuM8qPv3 — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 7, 2023

Nas imagens é possível ver a influenciadora caminhando sozinha na rua, quando um homem, em uma moto, com um objeto que parece arma a aborda. A vítima tenta esconder o celular, mas o suspeito rouba o item dela. A vítima retorna a rua sem o celular e o suspeito foge.

Nas redes sociais, a Gari Gata realiza uma vaquinha para adquirir um novo aparelho. Conforme publicação, ela relata que demorou cerca de um ano para pagar as prestações e o celular também era ferramenta de trabalho dela nas redes sociais.

Garigata reflete sobre não ter vergonha de estar pedindo ajuda aos seguidores. "Eu sou sozinha pra tudo, mais eu sei que ainda vou vencer e lá na frente vou sentir orgulho de mim mesma. Não é vergonha pedir!!! Se envergonhe de fazer o que é errado", escreve.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que um Boletim de Ocorrência foi registrado. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte é responsável pelas investigações.

'GARI GATA'

A influenciadora Esther Santos viralizou nas redes sociais após mostrar a rotina como gari, na cidade de Juazeiro do Norte. A moradora do cariri cearense é natural de São Paulo e possui mais 125 mil seguidores no instagram. No instagram, Esther escreveu na biografia que é "gari por amor". O vídeo viral da Gari Gata tem mais de 500 mil curtidas e 7,8 milhões de visualizações.