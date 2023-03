Tatuador foi executado por ter testemunhado Chacina da Sapiranga; réu fingiu interesse em tatuagem

A Justiça Estadual decidiu levar a julgamento um jovem acusado de executar um tatuador, que testemunhou a Chacina da Sapiranga, em Fortaleza, no Natal de 2021. O réu chegou a fingir interesse em fazer uma tatuagem com a vítima, para atrai-lo para o crime.

A sentença de pronúncia (isto é, a decisão de levar o réu a julgamento) foi proferida pela 4ª Vara do Júri de Fortaleza, na última quarta-feira (1º). João Gabriel Fernandes, conhecido como 'Biel' foi pronunciado por homicídio qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e organização criminosa. Entretanto, ainda não tem data para ser realizado o júri popular.

'Biel' é acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de matar a tiros Paulo Ricardo da Silva Machado, conhecido como 'Fera Tatuador', na Rua Tabelião Joaquim Coelho, na Sapiranga, na tarde de 14 de junho de 2022 - seis meses após a Chacina.

Quanto às circunstâncias do fato tem-se que, no dia, horário e local acima referidos, o réu, dissimulando suas intenções, procurou a vítima, que era tatuador, sob o pretexto de fazer uma tatuagem. Sob essa alegação, o réu João Gabriel se aproximou da vítima, chegando a pé e, em momento oportuno, de forma repentina, efetuou disparos contra Paulo Ricardo", detalhou o MPCE, nas Alegações Finais do MPCE do processo.

Após o crime, 'Biel' fugiu com a ajuda de outro homem, que pilotava uma motocicleta e não foi identificado formalmente. O acusado, de apenas 20 anos, tem a fama de "Matador da Sapiranga".

Segundo o Ministério Público do Ceará, a motivação do crime foi torpe, pois partiu de uma facção criminosa de origem cearense, "visando assegurar a autoridade e o domínio na região do crime, bem como em retaliação ao fato de a vítima ter prestado depoimentos e feito reconhecimentos" no caso que ficou conhecido como Chacina da Sapiranga.

A defesa de João Gabriel Fernandes refutou, nos Memoriais Finais do processo, as investigações policiais contra o cliente, ao alegar que "não se sabe, até agora, por qual motivo o está incluído em tal pólo, visto que em nada participou dos crimes".

Defesa de João Gabriel Fernandes Nos Memoriais Finais "Em uma análise detida dos autos do processo, percebe-se a fragilidade dos elementos que levaram ao indiciamento do acusado, e por consequência, sua ilegalidade, vislumbrando-se que, o Membro Ministerial, ao formular a denúncia, a fez sem ter uma linha investigativa fidedigna à verdade dos fatos."

Chacina da Sapiranga fez cinco vítimas

Cinco homens foram assassinados e outros seis foram baleados, no 'Campo do Alecrim' e nas proximidades, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada de 25 de dezembro de 2021. O episódio ficou conhecido como Chacina da Sapiranga.

Paulo Ricardo da Silva Machado, o 'Fera Tatuador', seria uma das testemunhas da matança e teria contribuído com a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O Ministério Público do Ceará denunciou 23 pessoas por participação na Chacina. De acordo com a acusação, o crime foi motivado pela disputa de territórios por tráfico de drogas, entre duas facções (uma de origem cearense e a outra, carioca).

