Motorista atropela mototaxista no centro de Campos Sales e foge sem prestar socorro

Um homem de 34 anos foi preso no último sábado (4), em Campos Sales, interior do Ceará, por omissão de socorro após atropelar um mototaxista. O crime aconteceu no centro da cidade, na avenida Francisco Ademar de Andrade, por volta de 10h, e foi registrado por câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local.

Um policial militar que estava de folga presenciou o atropelamento e acompanhou o veículo, que fugiu sem prestar socorro à vítima. Ele deteve o suspeito com apoio da 4ª Companhia Independente do 4º Comando Regional.

O carro envolvido no atropelamento era um Fiat Palio, cor prata. O motorista fazia uma conversão na via quando o mototaxista colidiu com o veículo. Ele ainda passou o carro por cima da vítima, que estava no chão, antes de fugir.

Ferido, o mototaxista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital municipal. Depois, segundo a Polícia Militar, foi transferido para o Hospital Regional de Juazeiro do Norte.

Captura do motorista

O policial que estava de folga e saiu em busca do motorista é sargento do Batalhão Especializado em Policiamento de Interior (Bepi). De acordo com a PM, ele abordou o veículo na estrada do Sítio Barro Branco, no bairro Expansão, e solicitou reforço policial.

Na Delegacia Regional do Crato, o motorista confessou que provocou o acidente e que fugiu do local sem prestar socorro por estar nervoso. Foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de socorro e será investigado o crime de lesão corporal causada à vítima do acidente.