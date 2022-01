Vídeo mostra momento em que comerciante é morto vítima de latrocínio dentro de padaria em Fortaleza

O proprietário de uma padaria foi morto na manhã desta segunda-feira (3), enquanto trabalhava na rua Zélia Correia de Souza, bairro Mondubim. A vítima, identificada até então apenas como Reginaldo,62, estava no caixa da padaria quando foi surpreendida por um assaltante armado e alvejada com um disparo de arma de fogo.

As câmeras do estabelecimento comercial registraram o crime. Um homem chega em uma moto, estaciona na lateral da padaria e entra no local já anunciando o assalto. Primeiro, Reginaldo ergue os braços em sinal de quem não irá reagir. Em seguida, o comerciante se agacha e faz um movimento como se fosse pegar algum objeto.

É neste momento que o assaltante efetua um único disparo que atinge a vítima. Veja abaixo as imagens:

A vítima chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao ver que o comerciante está ferido, o motociclista foge do local. Até a tarde desta segunda-feira (3) o suspeito não havia sido identificado ou localizado pelas autoridades.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou após publicação da matéria que permanecem as diligências com intuito de capturar o suspeito

A reportagem apurou que era costume de Reginaldo ficar como responsável pelo caixa da padaria, de propriedade da família. Moradores do bairro chegaram a falar que a panificadora foi assaltada outras vezes e que em uma ocasião anterior o comerciante havia conseguido impedir o roubo quando reagiu ao crime.

Por nota, a SSPDS ainda afirma que a Delegacia do 9° Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa , unidade da Polícia Civil do Ceará, investiga as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.