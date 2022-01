Homem é morto e outros dois ficam feridos após ataque a tiros no Pirambu, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros e outros dois ficaram feridos, um deles policial militar, na tarde deste sábado (1º) no bairro Pirambu, em Fortaleza. O crime foi flagrado por câmeras de vigilância.

Homem é morto e outros dois ficam feridos após ataque a tiros em Fortalezahttps://t.co/1Urobr9IJ9 pic.twitter.com/OrhYffOVav — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 1, 2022

As imagens mostram a vítima parada em uma esquina, quando dois suspeitos chegam em uma motocicleta e efetuam vários disparos, que atingem também dois homens que conversavam na mesma rua, a poucos metros de distância.

Os feridos foram socorridos para uma unidade hospitalar e o estado de saúde deles não foi revelado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um deles é um policial militar de folga.

O homem que foi morto tinha 26 anos e não possuia antecedentes criminais.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências em busca dos suspeitos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

Denúncias

Ainda conforme a SSPDS, a população pode ajudar nas investigações, repassando informações para o Disque-Denúncia 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.