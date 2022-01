Homem é preso com cocaína dentro de peças automotivas no Aeroporto de Fortaleza

O passageiro de um vôo internacional foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto de Fortaleza, na noite da última sexta-feira (31), tentando sair do Brasil com cocaína. O esconderijo é inusitado: peças automotivas de metal.

De acordo com a PF, foram apreendidos sete dispositivos recheados com a droga. O peso da substância ainda será contabilizado.

Legenda: Peças onde a droga foi encontrada. Foto: Divulgação/PF

O passageiro, de 56 anos, tinha voo com decolagem prevista para 23h35, com destino a Serra Leoa, na África, fazendo escala em Portugal, e foi descoberto durante uma fiscalização de rotina feita pela PF.

Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça Federal.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR