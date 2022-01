Criança de um ano morre ao ser atropelada pelo próprio pai no Interior do Ceará

Uma criança de apenas um ano e seis meses morreu após ser atropelada acidentalmente pelo próprio pai, no Distrito de Trussu, no Município de Acopiara, na última quinta-feira (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Regional de Iguatu, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), apura as circunstâncias do atropelamento fatal.

SSPDS Em nota Segundo informações preliminares, o pai da menina estava no carro executando uma manobra de ré, quando a criança correu para trás do veículo, sendo atropelada de maneira acidental."

A menina chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar pelo próprio pai, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem de 40 anos, pai da criança, foi ouvido pelas autoridades policiais e liberado em seguida.