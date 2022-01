Homem se recusa a usar máscara em avião, agride comissária de bordo e voo retorna a Fortaleza

Um passageiro se recusou a utilizar máscara de proteção e agrediu uma comissária de bordo da Azul Linhas Aéreas, nesta quinta-feira (30), durante voo que partiu de Fortaleza com destino a Belo Horizonte.

Em nota, a companhia informou que, devido à ocorrência, o voo retornou para a Capital cearense, onde o homem foi conduzido pela Polícia Federal (PF). Foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Após o desembarque dele, o voo retornou ao destino. A identidade do homem não foi divulgada.

A companhia lamentou "eventuais aborrecimentos ocorridos aos clientes e ressaltou que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações".

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à PF e aguarda retorno.





Nas redes sociais, um passageiro contou como as pessoas foram comunicadas sobre o retorno. "Estava agora num voo da Azul de Fortaleza para BH. Beleza, voo comum, filminho rolando, de repente, o comandante do avião corta o som para um aviso: “senhores passageiros, talvez, vocês não saibam, mas está acontecendo uma situação muito delicada que exige a sua atenção”, publicou.

Ele acrescenta que houve momentos de tensão.

