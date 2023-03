PF cumpre mandado de busca e apreensão na Capital em investigação de crime de pornografia infantil

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (7), um mandado de busca e apreensão no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, por meio da Operação Quietus. O objetivo é apurar crimes de armazenamento e disponibilização de arquivos contendo pornografia infantil por meio da Internet.

A investigação teve início após denúncia no serviço "Disque 100" em 2022 e apontou indícios de que um suspeito estaria adquirindo e disponibilizando arquivos de imagens e vídeos contendo pornografia infantil por grupo no aplicativo de mensagens, com difusão internacional das mídias ilícitas através da Internet.

A operação foi realizada na sede de uma empresa titular da linha telefônica utilizada nas práticas investigadas. Segundo a PF, a empresa não colaborou na identificação do usuário da linha telefônica suspeita, ficando em silêncio sobre a possível participação de funcionário nos crimes investigados.

Suspeito ainda não foi identificado

A PF ainda atua para identificar o suspeito, que poderá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de até 10 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material digital apreendido.

Ainda conforme a Polícia Federal, as investigações continuam com análise do material apreendido. O nome da operação remete à postura da empresa titular da linha telefônica utilizada para as práticas criminosas.