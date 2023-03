Fortaleza tem redução de 28% no número de mortes violentas em fevereiro, aponta SSPDS

Fortaleza registrou, em fevereiro, uma redução de 28,2% no índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (6) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que somou 61 crimes do tipo no mês, contra 85 contabilizados no mesmo período do ano passado.

Crimes Violentos Letais e Intencionais são a soma de crimes como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio (roubo seguido de morte).

Também houve diminuição nos CVLIs em nível estadual, de acordo com a pasta. Em fevereiro do ano passado, foram 276 registros de mortes violentas. Já em fevereiro deste ano, esse número baixou para 249, uma retração de 9,8%.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, acredita que a redução resultou de um alinhamento entre as forças de segurança do Ceará. "Estamos no caminho certo e todas as gestões dialogam entre si, focadas em manter a redução dos indicadores", garante.

Prisões no Ceará

Em "resposta" aos crimes registrados, a SSPDS citou "importantes prisões" feitas em fevereiro, como a de um homem e de um adolescente suspeitos de tentativa de homicídio e de ato infracional análogo ao mesmo crime, respectivamente, em Canindé.

Além disso, também houve a prisão de três homens em Crateús, por participação em um homicídio. Um dos capturados, Wellington Abreu Dutra, de 23 anos, tinha antecedentes por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.