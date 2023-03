25 presos tentam fugir de presídio após serrarem grades na Grande Fortaleza

Um grupo de 25 presos tentou fugir da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta segunda-feira (6). Mas a fuga foi frustrada por policiais penais de plantão.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), "25 internos da mesma cela, da unidade IPPOO2, tentaram fuga após serrar uma das grades do local".

Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará Em nota A Pasta destaca que todos foram detidos em rápida ação dos policiais penais de plantão, ainda no interior do presídio."

A reportagem apurou, com fontes do Sistema Penitenciário, que os presos já estavam próximos da muralha, quando foram abordados pelos policiais penais, por volta de 1h da madrugada.

Ainda segundo a SAP, "todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil e responderão criminalmente e administrativamente pelo ato".

Fugas no Sistema Penitenciário

Pelo menos 5 fugas de presos foram registradas no Sistema Penitenciário cearense, entre o mês de outubro de 2022 e este mês de março de 2023 (em um intervalo de 5 meses). Destas, duas ocorreram na UPPOO II, com um total de 13 internos fugitivos.

Confira a lista:

