Homicidas fogem da prisão em Sobral; um deles é acusado de matar criança a tiros

Três internos fugiram da Unidade Prisional de Sobral na tarde desta sexta-feira (3). Um deles foi recapturado, conforme a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Os outros dois tiveram as identidades reveladas pela Pasta e permanecem foragidos, sendo eles: Francisco Mateus de Araújo Pedro e Adriano Carneiro do Nascimento.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a dupla responde por crimes de homicídio. Francisco Mateus é conhecido como 'Mateusim Panda' e tem extensa ficha criminal, incluindo denúncia por homicídio de uma criança de quatro anos, em Granja, Interior do Estado.

Mateus ainda é acusado em outro caso, por assassinar um homem enquanto a vítima dormia. De acordo com denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a vítima estava em uma rede quando foi surpreendida por Francisco Mateus e Wellington Araújo, que arrombaram as portas da residência e efetuaram disparos.

Adriano Carneiro também foi denunciado pelo MPCE por homicídio. Conforme acusação, em julho de 2001, ele jogou gasolina e ateou fogo em um desafeto.

Legenda: A fuga aconteceu na tarde desta sexta-feira (3) Foto: Reprodução

O suspeito fazia uma festa em casa e discutiu com a esposa. A vítima teria repreendido a atitude do suspeito e eles brigaram. No dia seguinte, Adriano foi na companhia de um menor de idade onde a vítima estava dormindo, jogou gasolina e ateou fogo.

A vítima ainda foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a SAP, os policiais penais permanecem em "diligências ininterruptas para efetuar a prisão dos outros dois". Populares que tiverem informações que possam auxiliar as autoridades, podem ligar para o Disque 181 ou (85) 98838-4522.





