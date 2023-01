Bebê de 10 meses morre após cair de caminhão em movimento na BR-116, no Paraná

Um bebê de dez meses morreu após cair de um caminhão em movimento, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, na última sexta-feira (20).

Pedro Henrique Pereira foi atropelado por outro veículo após cair, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao portal g1.

O acidente ocorreu na BR-116, na altura da cidade Campina Grande do Sul. A mãe retirou o filho do bebê conforto e estava com ele no colo, conforme a PRF.

Quando o caminhão fez uma curva, a porta abriu e os dois caíram com o veículo em movimento. A criança morreu ainda no local, enquanto a mãe teve ferimentos leves.

O pai da criança e motorista do caminhão não viu se o filho foi atropelado por outro veículo, mas a PRF encontrou vestígios de pneus, ainda segundo o g1.

Pedro Henrique faria 11 meses nesse domingo (22). Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso de cadeirinhas ou assentos é obrigatório para crianças de até 10 anos.