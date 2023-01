Repórter é vítima de tentativa de assalto durante transmissão ao vivo em São Paulo

Um repórter do programa "Balanço Geral Manhã", da Record TV, passou por uma tentativa de assalto pouco antes de entrar ao vivo em matéria exibida nesta segunda-feira (23). Enquanto se posicionava diante da câmera, o jornalista Marcos Guimarães quase teve o próprio celular arrancado das mãos por um ciclista.

A abordagem ocorreu na rua Barão de Itapetininga, no centro da capital paulista, por volta das 6h30. Apesar da câmera ligada no local, o homem tentou cometer o crime. O próprio repórter compartilhou o momento nas redes sociais.

O ciclista aproveitou o momento em que o repórter se comunicava com a redação, a trabalho, e se aproximou em alta velocidade, segundo visto no registro da câmera. Com um rápido reflexo, o homem desacelerou e esticou a mão para pegar o aparelho, mas teve a tentativa frustrada.

O jornalista chegou, inclusive, a gritar "pega, ladrão", mas os transeuntes apenas observaram o homem fugir na bicicleta.

Em posicionamento ao portal R7, o repórter informou que não deve fazer boletim de ocorrência sobre o caso. Essa é a segunda vez que ele presencia um crime, já que em 2022 esteve presente, enquanto esperava por transmissão ao vivo, durante um roubo a um carro em Diadema, na Grande São Paulo.