Morre o radialista Gilson Ricardo, aos 74 anos

Morreu neste domingo (22) o radialista e comentarista esportivo Gilson Ricardo, aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo perfil do Instagram da Rádio Tupi, onde ele trabalhava. "É com muita tristeza que viemos trazer essa notícia. Gilsão, nós te amaremos para sempre", diz o post.

Segundo informação do portal Uol, o radialista morreu em decorrência de um infarto fulminante.

Também pelo Instagram, o apresentador Clóvis Monteiro, colega de Gilson, lamentou a morte do comentarista esportivo. Ele o descreveu como "o cara que estava sempre sorrindo e dando moral para todo mundo".

O locutor Luiz Penido lamentou a morte do amigo no Twitter, que classificou como "um comunicador fabuloso que vai deixar muita saudade". Ainda no Twitter, o Flamengo lamentou a morte do radialista, que era torcedor do clube.

Trajetória profissional

Gilson trabalhou na Rádio Globo por 35 anos, segundo informação do jornal O Globo. Durante o período, apresentou os programas "Panorama Esportivo" e "Globo Cidade", além de comandar transmissões de futebol, nas quais também era comentarista.

Desde 2015 na Rádio Tupi, Gilsão foi também comentarista do SBT Rio ao lado de Gerson "Canhotinha de Ouro" e de José Carlos Araújo, o Garotinho.