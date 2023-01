Vídeo mostra atropelamento de jovem após discussão entre grupos em Mairiporã, na Grande São Paulo

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma jovem de 18 anos foi atropelada por um motorista embriagado após uma discussão entre grupos em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo, no sábado (21). A vítima foi socorrida, mas nao resistiu aos ferimentos. As informações são do g1.

Kaique Maurício da Silva, de 23 anos, foi preso em flagrante por homicídio e autuado por embriaguez ao volante e por conduzir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), depois de uma discussão entre dois grupos perto de uma padaria, o motorista atingiu Elizabeth Nayara Pedroso com o veículo quando tentava atropelar um dos amigos dela. Ele errou o alvo, atingiu a vítima e bateu o carro contra um muro.

As imagens mostram o carro descendo a rua em alta velocidade, enquanto um grupo de jovens corre, fugindo do motorista. Elizabeth tenta atravessar e é atingida pelo veículo e arremessada violentamente.

Motorista alegou perder freio

A jovem chegou a ser levada ao Hospital Nossa Senhora do Desterro, mas não resistiu. O motorista disse à Guarda Civil Municipal (CGM), que atendeu à ocorrência, ter perdido o freio do veículo.

Após ser indiciado, ele foi levado para audiência de custódia e foi solicitada pela polícia a conversão de prisão em flagrante para preventiva. A defesa dele não foi localizada.