Fugitivo de presídio e suspeito de estuprar idosa no Ceará é recapturado após ser baleado

Thayron Klecio Castro Sousa, de 36 anos, que fugiu de um presídio em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi recapturado na Capital, após ser baleado por outros homens, na última quinta-feira (19). Ele é suspeito de roubar um comércio e estuprar uma idosa de 62 anos, na frente do marido dela, em Caucaia.

A recaptura foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP). "A prisão foi efetuada por policiais penais da Coordenadoria de Inteligência da SAP que também atuavam no processo de busca do detento", informou a Pasta.

Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará Em nota Ele foi encontrado no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza, após chegar a informação de que um homem com suas características físicas havia sido baleado em conflito com outros homens da localidade."

Segundo a SAP, Thayron Klecio está em atendimento médico e, após receber alta, será reconduzido ao Sistema Penitenciário, para cumprir sua pena. Ele ainda responderá criminalmente pela fuga.

O preso fugiu da Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UP-TOC), em Aquiraz, no último sábado (14). O Conselho Penitenciário do Ceará (Copen) disse ter recebido informações de policiais penais de que a fuga aconteceu enquanto apenas um policial penal monitorava os internos, durante o banho de sol.

No dia seguinte à fuga, a Justiça Estadual ordenou a interdição parcial da UP-TOC, devido a problemas estruturais, como a falta de macas na enfermaria, e à superlotação. Com isso, o excedente de 327 vagas do presídio deve ser transferido.

Em resposta à decisão judicial, a SAP informou, em nota, que fez melhorias no prédio e que a interdição sem um planejamento "vai acarretar uma importante sobrecarga nas unidades que receberão o fluxo de redistribuição".

Acusações contra o preso

Thayron Klecio Castro Sousa é suspeito de roubar R$ 400 de um comércio e ainda estuprar uma idosa de 62 anos, na frente do marido dela, em Caucaia, no dia 19 de dezembro do ano passado.

A prisão em flagrante do suspeito aconteceu três dias depois, no bairro Barroso, em Fortaleza, no momento em que ele comprava uma marmita em um estabelecimento.

O suspeito também responde a inquéritos de homicídio, tentativa de estupro, roubo, ameaça e desacato. Em uma das ocorrências, em 2010, ele teria invadido uma residência, roubado o imóvel e tentado estuprar uma moradora, que fugiu do local, no Interior do Estado.

