Fugitivo de presídio em Aquiraz estuprou idosa em Caucaia e foi denunciado pelo MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou nessa segunda-feira (16) Thayron Klecio Castro Sousa devido a um crime de roubo contra comerciantes e estupro de uma idosa de 62 anos, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O acusado estava preso, até que no último fim de semana conseguiu escapar do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC). Até a noite dessa segunda, ele não havia sido recapturado.

Conforme denúncia assinada pelo promotor Jairo Pequeno Neto, a qual a reportagem teve acesso, o crime aconteceu no dia 19 de dezembro, por volta das 9h. Thayron abordou o casal de vítimas em um comércio onde também fica a residência da família e levou a mulher até o quarto onde cometeu o crime sexual.

"O denunciado subtraiu a quantia de R$ 400 e também ficou perguntando o seguinte: “Cadê o cofre, o dinheiro e a arma?”, embora eles não tivessem. O acusado proferiu graves ameaças, como a de que as vítimas não ousassem reagir, porque ele é da Facção Criminosa Comando Vermelho (CV), além do mais a todo tempo fazia ‘sugesta’ de estar armado", segundo a acusação.

Denúncia MPCE "Ato contínuo, o infrator levou as vítimas até o quarto, momento em que mandou a idosa e seu marido deitarem na cama de bruços. Neste ínterim, ele ordenou que a (vítima com nome preservado) virasse para cima e ficasse de olhos fechados, após abusou sexualmente da declarante e em seguida se evadiu do local em uma bicicleta verde"

Ele foi detido e já na delegacia negou ter praticado qualquer conjunção carnal, "afirmando que na verdade só tocou na genitália da vítima, embora haja o Laudo Pericial de pesquisa de sêmen em amostra biológica".

ANTECEDENTE

Em 2010, Thayron teria cometido crime similar ao ocorrido em 2022. Consta contra ele outro processo por ter invadido uma residência no Interior do Ceará e tentado praticar crime sexual. A vítima foi agredida, mas conseguiu fugir de casa. O homem teria roubado alguns pertences do local, mas foi detido em flagrante ainda no entorno do imóvel.

FUGA

O Conselho Penitenciário (Copen) falou sobre a fuga de Thayron e disse ter recebido informações de policiais penais de que ele escapou quando apenas um agente ficou monitorando os internos durante o banho de sol.

A Secretaria da Administração Penitenciária informa que desde o momento da ação, diligências policiais estão em operação de recaptura do preso.

