Banhista de 19 anos morre afogado na Praia de Iracema, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um rapaz de 19 anos, neste sábado (14), na comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A vítima, desaparecida desde a sexta-feira (13), foi identificada como Kewyn Freitas Melo, segundo apurou o G1.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além do jovem, outro homem também teria se afogado na tarde da sexta, mas foi resgatado ainda com vida.

Já Kewyn teria desaparecido, sendo localizado somente nas buscas de hoje. O caso é investigado pela Delegacia do 34º Distrito Policial.

Comunidade denúncia falta de salva-vidas

A articuladora social da comunidade do Poço da Draga, Cássia Vasconcelos, relatou que afogamentos são recorrentes na região.

“Conhecemos o nosso território e sabemos onde nadar. Costumo dizer que as crianças daqui aprendem a nadar antes de andar. Por isso, sempre somos nós, moradores, quem salvamos quando isso acontece”, relata, apontando não haver postos de salva-vidas na região.

Pessoas que não são preparadas para esse tipo de resgate podem colocar a própria vida em risco ao tentar salvar um banhista. O ideal é acionar o Corpo de Bombeiros.

“Quantas pessoas mais vão precisar morrer?”, questiona. Na Praia de Iracema, o serviço é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza.

O Diário do Nordeste solicitou esclarecimentos à Guarda Municipal (GMF) sobre a atuação na área e aguarda uma reposta.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (85) 3101-4926, da Delegacia do 34º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.