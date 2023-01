Preso por invadir casa de mulher e tentar cometer crime sexual foge do presídio em Aquiraz

Mais uma fuga foi registrada no Sistema Penitenciário cearense. O interno Thayron Klecio Castro Sousa escapou do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, nesse sábado (14).

O Conselho Penitenciário (Copen) confirmou a ocorrência e disse ter recebido informações de policiais penais de que a fuga aconteceu quando apenas um agente ficou monitorando os internos durante o banho de sol.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que consta no nome de Thayron um processo que apura tentativa de crime sexual e roubo.O fato se deu em 2010, quando ele, conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), invadiu uma residência no Interior do Ceará.

Após invadir o imóvel, o suspeito teria tentado constranger uma mulher à prática da conjunção carnal.

A vítima foi agredida, mas conseguiu fugir de casa. O homem teria roubado alguns pertences do local, mas foi detido em flagrante ainda no entorno da casa.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) foi procurada para comentar o caso, mas não se posicionou até a publicação desta matéria.

CASOS RECENTES

Em novembro de 2022, um interno da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira (UPPOO II), localizada em Itaitinga, conseguiu fugir da unidade durante o horário de visitas. No mês anterior, em outubro de 2022, doze detentos fugiram do UPPOO II .

