Detentos fogem do IPPOO II, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza

Presos recolhidos no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II fugiram nesta sexta-feira (14). O presídio, localizado no Município de Itaitinga, na Região Metrpolitana de Fortaleza (RMF), abriga internos em cumprimento do regime semiaberto.

O Diário do Nordeste demandou a SAP sobre o caso, mas não teve retorno até o momento da publicação.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apontou que viaturas da Força Tática e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 35º BPM foram acionados.

Os agentes foram ao local dar apoio à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) para recapturar os fugitivos. As buscas também contam com o auxílio de helicópteros.

Detento ferido

Ao todo, dez detentos fugiram do IPPOO II, conforme a advogada e presidente do Conselho Penitenciário, Ruth Leite. O Conselho é um órgão estadual consultivo e fiscalizador vinculado à SAP, que ajuda na elaboração e revisão da Política Criminal e Penitenciária do Ceará.

Segundo Ruth, a informação foi colhida através de policiais penais, que ainda revelaram ter capturado um dos fugitivos. "O recapturado estaria muito ferido, por ter levado um tiro, tendo sido negado atendimento médico", disse.