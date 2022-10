Polícia Federal investiga contratação fraudulenta de médicos e enfermeiros em Redenção

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Dor Fantasma, nesta sexta-feira (14), para apurar contratação fraudulenta de médicos e enfermeiros no Município de Redenção (a cerca de 75 km de distância de Fortaleza), com suspeita de desvio de recursos públicos federais. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Redenção, Fortaleza e Eusébio.

"As buscas têm como objetivo apreender documentos e mídias para instrução de Inquérito Policial, individualização da atuação dos suspeitos nos crimes investigados e levantamento da destinação dos recursos públicos repassados pela União ao Município de Redenção/CE, apurando-se eventuais desvios e/ou apropriação praticados por integrantes da Secretaria de Saúde e comissão de licitação", revelou a PF, em nota.

A investigação da Polícia Federal foi iniciada em 2020 e levantou indícios de que foi firmado um contrato pelo Município de R$ 1,5 milhão - oriundos dos cofres da União - com Cooperativa "aparentemente sem capacidade logística e operacional em Redenção/CE, por meio de Dispensa de Licitação".

R$ 58 milhões oriundos dos cofres públicos teriam sido recebidos pela mesma empresa - que não teve o nome divulgado - por meio de contratos firmados com diversas Prefeituras do Ceará. Entretanto, a PF não revelou se outros contratos também são investigados.

Os suspeitos de integrar o esquema criminoso podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, com penas de até 36 anos de prisão. As investigações irão continuar, com análise do material apreendido.

Legenda: As buscas têm como objetivo apreender documentos e mídias para instrução de Inquérito Policial, segundo a Polícia Federal Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil