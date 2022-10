PF apreende cocaína e prende mulher por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal prendeu uma mulher de 24 anos, natural de Itu (SP), após ser flagrada transportando 6 kg de cocaína inserida em embalagens de bebida alcoólica, na madrugada desta sexta-feira (14).

O material apreendido estava em bagagem pessoal despachada em voo internacional no Aeroporto de Fortaleza.

Veja descoberta da PF:

Os policias realizaram o narcoteste e confirmaram presença da droga. A mulher tinha como destino Lisboa - Portugal e veio de voo oriundo de São Paulo (SP).

Paga para levar drogas

Inicialmente, a investigada negou o ilícito aos policiais no momento da abordagem, alegando que levaria as garrafas de licor a um evento profissional em Lisboa, mas confessou logo que encontrada a droga, afirmando que receberia um valor para o transporte ilícito.

A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.