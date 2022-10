Eleitores de Bolsonaro hostilizam e brigam com grupo petista em bar no Mercado dos Pinhões

Eleitores do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, hostilizaram e entraram em conflito com apoiadores do também candidato Luís Inácio Lula da Silva, em um bar no Mercado dos Pinhões, no Centro de Fortaleza, na noite da última quarta-feira (12), feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida.

A reportagem apurou, com uma pessoa que trabalha na região, que a confusão foi iniciada pelos bolsonaristas. Houve troca de provocações de cunho político, entre pessoas que estavam em duas mesas do Papudim Bar, agressões verbais - inclusive com falas preconceituosas - e físicas.

A situação foi controlada por funcionários do estabelecimento e outros clientes. Questionada,a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou que foi acionada para uma ocorrência de tumulto generalizado no Mercado dos Pinhões.

Polícia Militar do Ceará Em nota Quando a PMCE chegou ao referido local, os suspeitos haviam se evadido e a situação já estava dentro da normalidade."

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) corroborou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura a ocorrência. "A SSPDS reforça a importância do caso ser comunicado por meio de Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito no 34º Distrito Policial (DP), unidade responsável pela região, ou em qualquer delegacia da PC-CE", aponta.

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos, através do número 181, o Disque Denúncia da Pasta.

As denúncias também podem ser feitas para os números (85) 3101- 4926 e (85) 3101-4927, do 34º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.

Estabelecimento lamenta episódio

O Papudim Bar também confirmou a confusão e emitiu nota de esclarecimento, nas redes sociais, sobre "um ocorrido imperdoável em nossa casa".

"Gostaríamos de expressar nosso repúdio em relação ao episódio e esclarecer que nossa casa é um local onde a liberdade de expressão é totalmente bem-vinda, desde que essa não agrida a integridade física e moral dos nossos clientes", afirma a nota.

O estabalecimento informa que já identificou uma das partes envolvidas na briga e que está "à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários de forma a ajudar os clientes que tiveram danos físicos, materiais e a sua experiência impactada por pessoas que, nem de longe, são os clientes que queremos frequentando o nosso estabelecimento".

Legenda: O Papudim Bar também confirmou a confusão e emitiu nota de esclarecimento, nas redes sociais

Sobre as falas preconceituosas, o Papudim Bar ressaltou que "aqui não há espaço para discriminação de gênero, raça, cor, religião ou qualquer outra separe o ser humano do seu direito de existir".

