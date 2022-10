Dupla abastece carro e rouba cervejas e refrigerantes em posto de combustível em Caucaia; veja vídeo

Um posto de combustível em Caucaia, na Grande Fortaleza, foi alvo de uma dupla de criminosos que abasteceram o carro e depois roubaram cervejas e refrigerantes da geladeira. O caso ocorreu na última quarta-feira (12), e um dos suspeitos foi preso nesta sexta (14), de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). O outro já foi identificado pelas forças de segurança, mas segue foragido.

Na ação, flagrada por câmeras de segurança pouco depois de 1h da quarta, os suspeitos chegam para abastecer o carro e rendem o frentista quando ele se afasta para pegar uma máquina de cartão. Eles então obrigam o funcionário a abrir a geladeira, pegam várias garrafas de refrigerante e cerveja e fogem.

Ação criminosa foi gravada:

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o 1º tenente Mamede, da PMCE, que participou das diligências, informou que os suspeitos ainda rubaram uma pessoa que passava na frente do estabelecimento, que fica na altura do km 11 da CE-085. Segundo o agente de segurança, os pertences do frentista também foram subtraídos.

O carro utilizado na ação criminosa era roubado e foi recuperado por agentes do 12º Batalhão da PMCE, em Caucaia, nessa quinta-feira (13).

Criminoso rompeu tornozeleira eletrônica

O preso na ocorrência foi identificado como José Edvaldo da Silva Oliveira, de 20 anos. Conforme o tenente Mamede, ele foi capturado nas proximidades da casa dos pais. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e um celular roubado no mesmo dia do assalto ao posto.

De acordo com a PMCE, Edvaldo havia sido preso em julho em posso de uma submetralhadora, uma pistola, munições, drogas e celulares roubados. Em agosto, ele foi colocado em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, mas acabou rompendo o equipamento. O criminoso confessou as ações quando foi preso.