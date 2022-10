Família da 'Majestade' é presa em Fortaleza: entenda relação dos parentes com a facção criminosa

Mãe e tios de Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', foram presos em Fortaleza. A família foi detida por força de mandado de prisão e está sob suspeita de participar da organização criminosa ajudando a lavar o dinheiro movimentado por Valeska, "braço direito" do líder máximo de uma facção carioca, com atuação no Ceará.

Foram capturados na última terça-feira (11): Macivania Pereira Monteiro, 52, (mãe da 'Majestade') e os tios Rosiane de Sousa Gonçalves, 42, e Daniel Gonçalves Pereira, 47. O trio vinha sendo monitorado pelos investigadores há pelo menos três meses. Eles estavam em casa, quando policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que 'Majestade' contava com a família para 'lavar dinheiro' de origem ilícita. A Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico e bancário, o que levou os investigadores a representar pelas prisões. O processo tramita em segredo de Justiça.

Ao prestarem depoimento na delegacia, os suspeitos se mantiveram em silêncio. Nenhum deles tinha antecedente criminal

ORIGEM DO DINHEIRO

A defesa dos tios foi contactada pela reportagem e negou que eles tivessem conhecimento sobre os valores serem oriundos do tráfico de drogas.

"A defesa de Daniel Gonçalves Pereira e de Rosiane de Sousa Gonçalves, patrocinada pelo advogado Francisco Roberto Castelo Branco Pereira Filho, vem comunicar que os fatos não decorrem da forma como expostos. Os acusados provarão sua inocência, no bojo da ação penal, tudo em conformidade com o devido processo legal, através de todos os meios de prova admitidos em direito", disse o advogado criminalista.

R$ 45 mil movimentado Os tios de 'Majestade' teriam movimentado, pelo menos, R$ 45 mil nos últimos meses, por meio de transferências feitas pela mulher

Para a Draco, a família "vinha usufruindo do dinheiro ilícito advindo do tráfico de drogas praticado pela orcrim". Os investigadores destacaram no pedido de prisão que a liberdade dos suspeitos gerava perigo comum à sociedade e que não teria outra medida a não ser a prisão para resguardar a ordem pública.

Os mandados de prisão foram expedidos em junho de 2022, pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas. A Polícia verificou que a mãe da Majestade estava no Rio de Janeiro e a investigação continuou até que as autoridades conseguissem capturar o trio, já no Ceará.

VIDA DE LUXO

Francisca Valeska Pereira Monteiro ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Ela foi detida em agosto de 2021, quando passava férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. É apontada pelas investigações como a responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes ilegais da facção criminosa.

Legenda: No fim de 2021, a PCCE deflagrou a Operação Anullare e prendeu suspeitos ligados à Majestade Foto: Halisson Ferreira

'Majestade' passou a administrar o 'Quadro da Biqueira' da facção (termo utilizado para se referir à lista de pontos de venda de drogas) em junho de 2021, através do aplicativo WhatsApp. Em alguns dias, ela recebeu, em seu aparelho celular, mais de 1,7 mil cadastros, com informações sobre o responsável pelo ponto, vendedores, endereço e contato.

A prisão da mulher contribuiu para a Polícia mapear criminosos ligados a ela. Em novembro de 2021, a PC deflagrou uma operação de combate e capturou aproximadamente 200 pessoas.

