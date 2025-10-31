Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto-montagem com duas imagens que mostram como se deu a fuga de detentos por uma corda, colocada em uma guarita policial, em um presídio em Itaitinga

Segurança

Cinco presos do Comando Vermelho fogem de presídio em Itaitinga com corda colocada em guarita policial

Os fugitivos respondem a crimes como roubos, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Messias Borges 08 de Julho de 2025
Preso tenta fugir do IJF

Segurança

Preso tenta fugir pelo necrotério do IJF e é detido por agentes da Guarda Municipal

Homem foi localizado na tarde desta segunda-feira (27), já no telhado da unidade de saúde

Redação 27 de Janeiro de 2025
Foto de ex-funcionários de complexo penal presos por suspeita de facilitar fuga na Bahia

Bahia

Ex-diretora e ex-coordenador de segurança de complexo penal são presos por facilitação de fuga de 16 detentos na Bahia

A ex-diretora presa teria, inclusive, ligação a uma facção criminosa atuante no município baiano de Eunápolis

Redação 24 de Janeiro de 2025
Mais de 1.500 detentos escapam de prisão e 33 morrem após confrontos com a polícia em Moçambique, na África

Mundo

Mais de 1.500 detentos escapam de prisão e 33 morrem após confrontos com a polícia em Moçambique, na África

Fuga é atribuída a uma série de protestos que abalam o País desde a segunda-feira (23)

Redação, AFP 26 de Dezembro de 2024
Dezesseis detentos fogem de presídio na Bahia, após invasão de homens armados

Bahia

Homens armados invadem presídio na Bahia, trocam tiros com seguranças e 16 detentos fogem

Os detentos estavam duas selas que foram abertas pelos suspeitos

Redação 13 de Dezembro de 2024
Romário é um homem negro e de cabelo castanho escuro liso e penteado para o lado. Nas fotos, ele usa blusa com o rosto de Jair Bolsonaro e abraça minions

PontoPoder

Cearense foragido por atos golpistas de 8 de janeiro é localizado na Colômbia

Romário García Rodrigues planeja fugir para os EUA

Redação 09 de Dezembro de 2024

Rio Grande do Norte

Fugitivos de Mossoró, membros do 'Comando Vermelho' que passaram pelo Ceará, são condenados em RN

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça foram julgados por crimes depois da fuga da penitenciária federal

Emerson Rodrigues e Marcos Moreira 29 de Outubro de 2024
Fuga foi registrada no Complexo Penitenciário de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza

Segurança

Dois presos fogem de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza

Essa é a segunda fuga do Sistema Penitenciário cearense neste mês de outubro

Redação 29 de Outubro de 2024
Foto de fugitivos de presídio no Ceará recapturados.

Segurança

Sexto e último fugitivo de presídio no Ceará é recapturado após três dias

Fugitivos foram encontrados no raio de 2 quilômetros de um cerco montado pela polícia penal

Redação 17 de Agosto de 2024
Viaturas da SAP

Segurança

Quinto preso foragido de penitenciária cearense é recapturado nesta sexta-feira (16)

A recaptura foi possível por meio de um cerco da polícia penal. Fuga ocorreu na última quarta (14)

Redação 16 de Agosto de 2024
