Cinco presos do Comando Vermelho fogem de presídio em Itaitinga com corda colocada em guarita policial

Cinco presos, apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), fugiram da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim (UP-Sobreira Amorim), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última segunda-feira (7). Os detentos saíram por uma corda colocada em uma guarita policial.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) confirmou, por nota, "a fuga de 5 internos pertencentes a uma organização criminosa de origem carioca na noite de ontem, dia 7, na Unidade Prisional José Sobreira Amorim".

A SAP informa que mantém diligências ininterruptas para a recaptura dos criminosos, bem como já iniciou uma apuração interna para averiguar e esclarecer todas as circunstâncias e responsabilidades do ato criminoso." Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará Em nota

A reportagem apurou que a fuga ocorreu entre 19h e 20h da última segunda (7), quando estava acontecendo a distribuição da janta dos internos. Entre os fugitivos, estão dois presos que ajudavam os policiais penais a distribuírem os jantares; e três detentos de uma cela, que serraram a grade e se juntaram à dupla para fugir. O grupo se aproveitou de uma guarita vazia para deixar o presídio.

A reportagem apurou que eles respondem a crimes como roubos, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Confira o nome dos presos:

Antonio Alex Sousa Castro;

Danier Rocha de Lima, o 'Redenção' ou 'Dani';

Francisco Hicaro de Almeida da Costa;

Leonardo Cunha da Silva;

Natan Vaz dos Santos.

Foto: Divulgação/ SAP

Sindicato se preocupa com últimas fugas

O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-CE) demonstrou preocupação com as últimas fugas registradas no Sistema Penitenciário cearense.

Um detento fugiu da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2), mas foi recapturado poucas horas depois, no dia 10 de junho último. No dia 25 do mesmo mês, quatro presos fugiram da Unidade Prisional de Acopiara (UP-Acopiara), mas três deles foram recapturados nas horas seguintes à fuga.

Em nota, o Sindppen-CE apontou, como problemas causadores das fugas de presos, o baixo efetivo de policiais penais e falhas na gestão do Sistema Penitenciário.

"O baixo efetivo é consequência das constantes licenças médicas, reflexo direto de uma má gestão que tem comprometido seriamente a saúde física e mental dos servidores, esta situação faz com que alguns postos das unidades fiquem com ausência de servidor. Esses postos que ficam descobertos no plantão das unidades prisionais, gera o enfraquecimento do sistema, resultando em fugas, tentativas de fugas e motins. A realidade nas unidades é essa: superlotação e baixo efetivo", aponta o Sindppen-CE.

Segundo o Sindicato, "parte do efetivo que deveria estar nos plantões fortalecendo o sistema, tem sido utilizado como desvio de função, em atividades que não correspondem às suas prerrogativas institucionais, como patrulhamento ostensivo que é de responsabilidade da Policia Militar".

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará foi questionada sobre as críticas feitas pelo Sindicato dos Policiais Penais, mas a Pasta não se manifestou até a publicação desta matéria. A matéria será atualizada, se houver manifestação da SAP.