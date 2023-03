Professor é assassinado em Barbalha, no Interior do Ceará; crime é investigado como homofobia

Um professor de 63 anos, identificado como Tarcísio Alves de Queiroz, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9) em uma residência no bairro Centro, no município de Barbalha, no Interior do Ceará.

Conforme apuração do Sistema Verdes Mares, militantes LGBTQIA+ afirmaram que o professor era gay e pode ter sido vítima de um homicídio tendo como motivação o crime de homofobia.

A polícia informou que trabalha com a hipótese de homicídio, mas ainda não confirmou a motivação. Outras linhas de investigação também são consideradas, já que um homem teria sido visto saindo da casa do professor levando objetos em um carro, como o celular da vítima e uma televisão. Informações preliminares apontaram que o corpo do professor, a princípio, "não teria marcas de violência".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local para coletar indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.

Segundo a pasta, o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha.

De acordo com familiares, o sepultamento do professor será realizado no cemitério municipal de Barbalha nesta quinta-feira (9).