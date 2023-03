Suspeito de furtar igreja é preso em flagrante em Crateús, no interior do Ceará

Um homem foi preso em flagrante nessa quarta-feira (8) em Crateús, no interior do Ceará, suspeito de arrombar e furtar objetos de uma igreja no município. Jorge Martins Calaça, de 36 anos, foi autuado por furto qualificado.

Policiais militares efetuaram a prisão após chegarem ao local do crime e encontrarem o homem em atitude suspeita, tentando fugir com eletrodomésticos do templo religioso.

Após ser identificado, foi constatado que o suspeito já possuía antecedentes por roubo, furto e crime contra a administração pública. Ele é investigado ainda por suspeita de participação em um furto a sede de uma comunidade religiosa no mesmo município, ocorrido na semana passada.

Polícia investiga participação em outros crimes

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Crateús, onde foram realizados os procedimentos.

O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e segue à disposição da Justiça. A delegacia investiga se houve participação do suspeito em outros crimes na região.