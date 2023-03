Mulher é agredida por padrasto ao pedir devolução de bicicleta em Fortaleza

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (9) por agredir enteada no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. A violência doméstica ocorreu após discussão por uma bicicleta emprestada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima de 24 anos buscou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para relatar agressão. Jovem foi lesionada por um objeto contundente depois de o suspeito se irritar que ela pediu de volta a bicicleta que havia emprestado ao padrasto.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou o homem e conduziu o suspeito à DDM. Ele foi autado por lesão corporal dolosa, no contexto da violência doméstica e familiar, e está à disposição da Justiça.

Outra ocorrência de flagrante

Outra prisão em flagrante também realizada por policiais civis, por meio da DDM de Fortaleza, ocorreu no bairro Messejana, também na quinta. Um homem de 34 anos sem antecedentes criminais, foi à residência da cunhada e começou a ameaçá-la sem motivos aparentes.

Além disso, ainda cometeu injúrias contra a vítima, que buscou as autoridades policiais. Uma ação de busca foi efetuada considerando a medida protetiva de urgência em favor da mulher. Além de injúria e ameaça, o suspeito foi autuado flagrante por descumprimento das medidas cautelares.