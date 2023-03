Paciente tenta roubar arma de policial militar no IJF, em Fortaleza, e termina preso

Um paciente tentou roubar uma arma de fogo de um policial militar, no Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza, na noite da última quinta-feira (9). O suspeito já tinha vasta ficha criminal, inclusive com dois episódios de desobediência a agentes de segurança.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o paciente havia procurado atendimento médico por conta própria e teve a entrada no hospital autorizada.

Polícia Militar do Ceará Em nota Às 23h29 desta quinta-feira (09) em uma unidade hospitalar no Centro de Fortaleza, Francisco Estênio Bandeira da Silva, 29, tentou roubar a pistola de um subtenente da Corporação, que estava em serviço de escolta no local".

Os policiais militares tiveram que intervir. A reportagem recebeu a informação, com uma fonte da Polícia, que um tiro foi disparado, mas a PMCE não confirmou e informou apenas que "ninguém se feriu na ocasião".

Após ser controlado, o suspeito foi levado ao 34º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de roubo.

Suspeito tem vasta ficha criminal

Francisco Estênio Bandeira da Silva tem várias passagens pela Polícia, pelos crimes de homicídio, lesão corporal, ameaça, violência contra a mulher, crime de trânsito, estelionato, resistência e desacato, segundo a Polícia Militar do Ceará.

Ele foi acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por ameaça e desacato, em maio de 2020, e virou réu na Justiça Estadual, pelos crimes. O acusado havia sido preso em flagrante por proferir agressões verbais contra guardas municipais, no bairro Pan Americano, em Fortaleza.

Em outro caso, Estênio foi acusado por estelionato e desacato, por ter abastecido um veículo e fugido do local sem pagar R$ 100, no Município de Jucás. Policiais militares foram acionados e iniciaram uma perseguição ao suspeito, que desobedeceu ordem de parada e ainda insultou os policiais. O suspeito ainda estaria sob efeito de bebidas alcoólicas, segundo a denúncia do MPCE.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil