Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência
Obras fazem parte de plano de investimentos da Enel Ceará de R$ 7,4 bilhões até 2027
Animal veio acompanhado de outros dois e fugiu em uma parada na Avenida Aguanambi
Juntos há mais de 30 anos, Andréa e Francisco se dedicam à comercialização de comidas típicas
Durante a captura, agentes também apreenderam uma pistola .40
Celulares e a bolsa de uma das vítimas foram levados
O Posto Olimpo foi interditado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Acidente foi registrado durante a noite de terça-feira (31), em Fortaleza
Parte da estrutura do equipamento foi encontrada no chão na última quarta (4)
Em nota atualizada, SOP afirma que ação foi em decorrência de ato de vandalismo