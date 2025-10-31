Diário do Nordeste
Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Bergson Araujo Costa 24 de Outubro de 2025
movimento de veículos na avenida alberto craveiro em fortaleza em dia chuvoso. Avenida deve receber investimentos de rede de alta tensão de energia

Negócios

Ruas de Fortaleza vão receber redes de alta tensão de energia; veja quais

Obras fazem parte de plano de investimentos da Enel Ceará de R$ 7,4 bilhões até 2027

Paloma Vargas 04 de Junho de 2025
Imagem do gato xanivaldo no lado esquerdo e uma imagem dele com o pai de Thalita

Ceará

Gato foge de caixa de transportadora ao chegar em Fortaleza vindo de Salvador; tutora dá recompensa

Animal veio acompanhado de outros dois e fugiu em uma parada na Avenida Aguanambi

Redação 30 de Maio de 2025
Casal amazonense que vende pratinho

Negócios

Casal de Amazonas e Pernambuco vende pratinhos em Fortaleza: 'Tiramos nosso sustento daqui'

Juntos há mais de 30 anos, Andréa e Francisco se dedicam à comercialização de comidas típicas

Luciano Rodrigues 15 de Junho de 2024
Viatura da PMCE

Segurança

Homem é preso após raptar ex-namorada em academia de Fortaleza

Durante a captura, agentes também apreenderam uma pistola .40

Redação 31 de Maio de 2024
montagem com frames de vídeo mostrando assaltante em bicicleta e vítimas ajoelhadas

Segurança

Vítimas são obrigadas a ficar de joelhos durante assalto em Fortaleza

Celulares e a bolsa de uma das vítimas foram levados

Redação 14 de Março de 2024
Posto de combustíveis SP

Negócios

Posto de combustíveis no Tauape que vendia etanol como gasolina é interditado parcialmente

O Posto Olimpo foi interditado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Luana Severo e Matheus Facundo 29 de Janeiro de 2024
Acidente no bairro São João do Tauape

Ceará

Carro é atingido por trem ao avançar preferencial no bairro São João do Tauape; veja vídeo

Acidente foi registrado durante a noite de terça-feira (31), em Fortaleza

Redação 01 de Novembro de 2023
Trabalhadores iniciam reparo da passarela que dá acesso ao Polo de Lazer do São João do Tauape

Ceará

Passarela do São João do Tauape passa por reparos após ato de 'vandalismo'

Parte da estrutura do equipamento foi encontrada no chão na última quarta (4)

Flávia Marques 05 de Outubro de 2023
Montagem mostra parte da estrutura que reveste passarela que dá acesso ao Polo de Lazer do São João do Tauape, se desprendeu em Fortaleza

Ceará

Parte da estrutura de passarela é flagrada no chão em Fortaleza, oito meses após inauguração

Em nota atualizada, SOP afirma que ação foi em decorrência de ato de vandalismo

Leabem Monteiro e Carol Melo 04 de Outubro de 2023
