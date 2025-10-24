Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na noite desta sexta-feira (24), no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que “registrou abalroamento com carro na passagem de nível da Rua Escrivão Pinheiro, por volta de 20:20”.

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. “Duas pessoas acordadas e conscientes, que estavam no carro, foram atendidas”, informou ainda a entidade.

A Companhia informou ainda que a sinalização de aproximação do trem estava funcionando normalmente.

“Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro avançou sobre os trilhos com a sinalização ativa, de forma imprudente”, expressa ainda trecho da nota.

A Metrofor reforçou ainda a necessidade de atenção plena dos motoristas rodoviários ao cruzar vias férreas, evitando distrações e imprudências.