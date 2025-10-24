Diário do Nordeste
Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 22:33)
Segurança

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na noite desta sexta-feira (24), no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que “registrou abalroamento com carro na passagem de nível da Rua Escrivão Pinheiro, por volta de 20:20”.

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. “Duas pessoas acordadas e conscientes, que estavam no carro, foram atendidas”, informou ainda a entidade.

Assuntos Relacionados
