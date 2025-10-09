Falha em freio provoca fumaça e passageiros são evacuados de metrô em Fortaleza
Sirenes de alerta foram acionadas em estação do Benfica
Um acionamento indevido de freios provocou fumaça entre os vagões de metrô da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). O caso ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (9), na Estação Benfica, em Fortaleza. Devido à ocorrência, os passageiros precisaram ser evacuados do local.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o caso foi caracterizado apenas como uma falha mecânica. Conforme o Metrofor, os técnicos de manutenção atuaram rapidamente para isolar o freio com defeito.
Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, é possível ver diversas pessoas saindo dos vagões. Enquanto agentes de segurança aparecem retirando os passageiros, sirenes de alerta foram acionadas.
Atraso nas viagens
Houve um atraso nas viagens, mas o trem segue em circulação normal.
"Os funcionários nas estações estão orientando os passageiros sobre a previsão dos próximos horários".
A Linha Sul segue em funcionamento, assim como as demais linhas operadas pelo Metrofor. Pela noite, o trem registrado nas imagens foi para Maracanaú.