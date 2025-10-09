Falha em freio provoca fumaça e passageiros são evacuados de metrô em Fortaleza

Um acionamento indevido de freios provocou fumaça entre os vagões de metrô da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). O caso ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (9), na Estação Benfica, em Fortaleza. Devido à ocorrência, os passageiros precisaram ser evacuados do local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o caso foi caracterizado apenas como uma falha mecânica. Conforme o Metrofor, os técnicos de manutenção atuaram rapidamente para isolar o freio com defeito.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, é possível ver diversas pessoas saindo dos vagões. Enquanto agentes de segurança aparecem retirando os passageiros, sirenes de alerta foram acionadas.

Atraso nas viagens

Houve um atraso nas viagens, mas o trem segue em circulação normal.

"Os funcionários nas estações estão orientando os passageiros sobre a previsão dos próximos horários". Metrofor Nota oficial

A Linha Sul segue em funcionamento, assim como as demais linhas operadas pelo Metrofor. Pela noite, o trem registrado nas imagens foi para Maracanaú.