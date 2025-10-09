Diário do Nordeste
CE volta a registrar novas suspeitas de intoxicação por metanol

Dois casos suspeitos estão em investigação pela Perícia Forense

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:13)
Ceará
Mão com luva segura espectrômetro Raman portátil 'Metrohm Raman Mira', cuja tela exibe resultado de análise identificando 'Ethanol' (CAS 64-17-5) como substância presente. Ao fundo, há diversas garrafas de bebidas alcoólicas, indicando contexto de investigação ou verificação de conteúdo.
Legenda: A Pefoce colhe amostras laboratoriais para investigar os casos.
Foto: Divulgação/Pefoce.

Após descartar seis casos suspeitos, o Ceará voltou a registrar duas novas suspeitas de intoxicação por metanol nesta quinta-feira (9). As notificações ocorreram em Fortaleza e Juazeiro do Norte, segundo atualização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) às 15h30. 

No caso de Juazeiro do Norte, a pessoa morreu. A Sesa pontuou que ambos os casos tiveram amostras coletadas para análise laboratorial na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). 

Nesta quarta-feira (8), os primeiros seis casos notificados no Estado foram descartados pela Sesa

Cronologia dos casos de intoxicação por metanol no Ceará

 
Sábado (4)  Notificação do 1º caso suspeito (Quixeramobim).
Domingo (5) Notificação do 2º caso (Caucaia) e do 3º caso (São Gonçalo do Amarante). Os dois primeiros são descartados.
Segunda (6) Notificação do 4º e 5º caso (Quixeramobim e Aquiraz). Terceiro caso é descartado.
Terça (7)  6º caso é notificado. Quarto caso é descartado e apenas dois seguem em investigação (Fortaleza e Aquiraz).
Quarta (8)

Descarte dos seis casos
Quinta-feira (9) Dois novos casos suspeitos, incluindo um óbito.

Como são investigados os casos? 

De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:

  • Embriaguez persistente
  • Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)
  • Forte dor de cabeça,
  • Confusão mental 
  • Alteração visual.

O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência. 

Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.

