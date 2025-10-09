CE volta a registrar novas suspeitas de intoxicação por metanol
Dois casos suspeitos estão em investigação pela Perícia Forense
Após descartar seis casos suspeitos, o Ceará voltou a registrar duas novas suspeitas de intoxicação por metanol nesta quinta-feira (9). As notificações ocorreram em Fortaleza e Juazeiro do Norte, segundo atualização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) às 15h30.
No caso de Juazeiro do Norte, a pessoa morreu. A Sesa pontuou que ambos os casos tiveram amostras coletadas para análise laboratorial na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
Nesta quarta-feira (8), os primeiros seis casos notificados no Estado foram descartados pela Sesa.
Veja também
Cronologia dos casos de intoxicação por metanol no Ceará
|Sábado (4)
|Notificação do 1º caso suspeito (Quixeramobim).
|Domingo (5)
|Notificação do 2º caso (Caucaia) e do 3º caso (São Gonçalo do Amarante). Os dois primeiros são descartados.
|Segunda (6)
|Notificação do 4º e 5º caso (Quixeramobim e Aquiraz). Terceiro caso é descartado.
|Terça (7)
|6º caso é notificado. Quarto caso é descartado e apenas dois seguem em investigação (Fortaleza e Aquiraz).
|Quarta (8)
|
Descarte dos seis casos
|Quinta-feira (9)
|Dois novos casos suspeitos, incluindo um óbito.
Como são investigados os casos?
De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:
- Embriaguez persistente
- Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)
- Forte dor de cabeça,
- Confusão mental
- Alteração visual.
O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.
Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.