Ceará descarta todos os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Todos os seis casos, incluindo o óbito, suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida foram descartados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), segundo atualização feita na tarde desta quarta-feira (8).

Na terça-feira (7), quatro casos já tinham sido descartados e apenas dois estavam em investigação. As ocorrências que seguiam sendo averiguadas eram de Aquiraz e Fortaleza.

"A Sesa segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense". Sesa Nota oficial

O monitoramento tem sido realizado por equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, com apoio das unidades hospitalares e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Cronologia dos casos de intoxicação por metanol no Ceará

Cronologia dos casos de intoxicação por metanol Sábado (4) Notificação do 1º caso suspeito (Quixeramobim) Domingo (5) Notificação do 2º caso (Caucaia) e do 3º caso (São Gonçalo do Amarante). Os dois primeiros são descartados. Segunda (6) Notificação do 4º e 5º caso (Quixeramobim e Aquiraz). Terceiro caso é descartado. Terça (7) 6º caso é notificado. Quarto caso é descartado e apenas dois seguem em investigação (Fortaleza e Aquiraz) Quarta (8) Descarte dos seis casos

Como são investigados os casos?

De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:

Embriaguez persistente

Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)

Forte dor de cabeça,

Confusão mental

Alteração visual.

O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.

Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.