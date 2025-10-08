Ceará descarta todos os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol
Ocorrências estavam sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde do Ceará e dos municípios
Todos os seis casos, incluindo o óbito, suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida foram descartados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), segundo atualização feita na tarde desta quarta-feira (8).
Na terça-feira (7), quatro casos já tinham sido descartados e apenas dois estavam em investigação. As ocorrências que seguiam sendo averiguadas eram de Aquiraz e Fortaleza.
"A Sesa segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense".
O monitoramento tem sido realizado por equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, com apoio das unidades hospitalares e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).
Veja também
Cronologia dos casos de intoxicação por metanol no Ceará
|Sábado (4)
|Notificação do 1º caso suspeito (Quixeramobim)
|Domingo (5)
|Notificação do 2º caso (Caucaia) e do 3º caso (São Gonçalo do Amarante). Os dois primeiros são descartados.
|Segunda (6)
|Notificação do 4º e 5º caso (Quixeramobim e Aquiraz). Terceiro caso é descartado.
|Terça (7)
|6º caso é notificado. Quarto caso é descartado e apenas dois seguem em investigação (Fortaleza e Aquiraz)
|Quarta (8)
|Descarte dos seis casos
Como são investigados os casos?
De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:
- Embriaguez persistente
- Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)
- Forte dor de cabeça,
- Confusão mental
- Alteração visual.
O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.
Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.