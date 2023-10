Parte da estrutura de passarela se desprende em Fortaleza, oito meses após inauguração

Parte da estrutura que reveste a passarela que dá acesso ao Polo de Lazer do São João do Tauape, se desprendeu, nesta quarta-feira (4), em Fortaleza. O equipamento foi inaugurado em fevereiro deste ano e, após oito meses, apresenta sinais de deterioração.

Localizada na avenida Governador Raul Barbosa, nesta manhã parte das placas de metal que deveriam estar presas aos corrimãos podiam ser encontradas espalhadas pelo chão. Usada diariamente por pedestres, eles relatam sentir receio em atravessar a estrutura.

Veja também

"A gente reclama com a Prefeitura e ela diz que é com o Estado. A gente não sabe para quem recorrer. A verdade é que está se deteriorando", comentou o motorista Márcio Torres, que atua na região. A passarela é de responsabilidade do Governo do Estado.

Márcio Torres Motorista É um risco para as crianças. [...] Tem a influência do vandalismo, mas acho que são placas muito grandes e [a estrutura] não é suficiente para segurar o peso dela."

Em nota, o órgão responsável pela manutenção desse tipo de equipamento no Estado, a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), do Estado, informou que enviará equipes técnicas ao local para verificar a estrutura e realizar levantamento dos reparos necessários.